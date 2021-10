30 let od uvedbe lastne nacionalne valute: 8. oktobra 1991 luč sveta ugledal tolar 24ur.com Slovenija je 8. oktobra 1991 stopila na pot denarne osamosvojitve, saj je uvedla lastno nacionalno valuto - tolar. Do izdaje tolarskih bankovcev in kovancev so se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljali vrednostni boni, ki jih je izdala RS. S tem so želeli preprečiti morebiten vdor v slovenski monetarni sistem. Tečaj tolarja je bil v primerjavi z nemško marko v začetku določen pri 32 tolarjih ...

