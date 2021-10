Piše: C. R. Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, župan Občine Cerknica Marko Rupar in direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed so podpisali tripartitno pogodbo o državnem sofinanciranju Notranjskega parka z namenskimi sredstvi v višini 60.000 evrov za leto 2022. Gre za prvi korak, s katerim minister za okolje napoveduje dolgoročno sistemsko financiranje parka. Notranjski p ...