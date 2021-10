Slovesnost ob 30. obletnici rojstva tolarja Vlada RS Monetarna in gospodarska suverenost sta del slovenske osamosvojitve. Minister Andrej Šircelj se je na predvečer obletnice rojstva tolarja udeležil slovesnosti ob 30. obletnici Banke Slovenije. Uradnemu delu v Cankarjevem domu je sledil ogled razstave, ki so jo v Banki Slovenije pripravili za to priložnost.

