Slovenija na lestvici energetske trileme zdrsnila za tri mesta, a ostaja med dvajseterico najboljših Energetika.NET Slovenija se je po indeksu svetovne energetske trileme za leto 2021, ki ga izdaja Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC), med 127 državami sveta uvrstila na 17. mesto in s tem v primerjavi z 2020 zdrsnila za tri mesta. Na vrhu lestvice so letos Švedska, Švica in Danska.

