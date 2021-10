Trčil v mladoletnika in zbežal. Policija poziva voznika in očividce Celje.info Policisti so včeraj, okoli 14.30 ure v Velenju obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil lažje poškodovan mladoletni pešec. Povzročitelj prometne nesreče je s kraja odpeljal, ne da bi ustavil. Prometna nesreča se je zgodila v križišču Jenkove in Prešernove ceste. Neznani voznik osebnega vozila, črne barve, karavan izvedbe, je na prehodu za pešce trčil v mladoletnega pešca in s kraja odpeljal. ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Oglaševanje

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Zoran Stevanović

Janez Janša

Borut Pahor

Jože Snoj

Andrej Šircelj