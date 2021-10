Na najnovejšem epidemiološkem zemljevidu ECDC Slovenija ostaja temno rdeča. Poleg Slovenije so temno rdeče le še Estonija, Latvija in Litva ter nekateri posamezni deli Hrvaške in Romunije. V preostalih državah se razmere, tako kot zadnje dni tudi v Sloveniji, počasi izboljšujejo. Razlog je predvsem visoka precepljenost in prebolevnost prebivalstva. Precepljenost v državah EU je v povprečju 74 %, k ...