Med kurjenjem se je huje opekel 75-letnik 24ur.com 75-letnik je, ker ni mogel zanetiti ognja s pomočjo papirja in drv, v peč prilil še nafto, zaradi česar pa je, ko je ponovno prižgal ogenj, vanj bruhnil ogenj. Vnela so se mu oblačila, rešila pa ga je žena, ki ga je ogrnila z odejo. Oba so prepeljali v mariborski UKC.

