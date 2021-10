Občina Vrhnika vnovič opozarja na nezakonito obratovanje Kemisa 24ur.com Občina Vrhnika vnovič opozarja na nezakonito obratovanje Kemisa, kjer je leta 2017 požar povzročil ogromno škodo in okoljsko onesnaženje. Gradbeni inšpektor je že pred več kot letom ugotovil, da je celoten glavni objekt Kemisa nelegalna gradnja in odredil rušenje večine objekta do 25. septembra, a zgodilo se ni nič.

