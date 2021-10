Tonin se je pripravljen pogovarjati o predčasnih volitvah, a pod pogojem ... Večer NSi se je pripravljena pogovarjati o možnosti predčasnih volitev pod pogojem, da lahko Janševa vlada v normalnih razmerah sprejme proračuna za prihodnji dve leti in dokonča predsedovanje Svetu EU, je dejal predsednik NSi Matej Tonin. Obrambni minister je ocenil, da so predčanse volitve razumna cena za to, da koalicijski partnerji tudi v dogovoru z opozicijo pomirijo strasti v državi ter izpeljejo ključne naloge, ki so v tem trenutku najbolj pomembne za državo.

