Zvišanje zgornje meje izdatkov za državni proračun 2021 – odziv na mnenje Fiskalnega sveta Vlada RS Fiskalni svet ocenjuje, da predlagani spremenjeni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 predstavlja »nadaljevanje neustreznega načrtovanja« in da je »osnovan na nerealističnih projekcijah javnofinančnih prihodkov in izdatkov do konca letošnjega leta«. Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je v Odloku ocenjena višina izdatkov pripravljena na podlagi: (i) prevzetih obveznosti, ki temeljijo na veljavnih pravnih aktih, (ii) dosedanje realizacije izdatkov in (iii) upoštevaje sezonsko komponento posameznih izdatkov.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs

Zoran Stevanović

Jože Snoj