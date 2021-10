(VIDEO) Sredini protesti: Kako se je začelo in kako se je končalo – Na Facebooku se je oglasil Zoran topnews.si V tem tednu je bilo več interpretacij dogajanja na protestih minulo sredo. Ocene se dajejo vsepovprek in pavšalno ne da bi si sploh videli posnetke protestov od prve do zadnje minute, ki zelo nazorno kažejo na potek dogajanja. Čeprav nikomur od akterjev ni mogoče verjeti na besedo pa je zanimiva današnja izjava Zorana Stevanovića na Facebooku, kjer je med drugim zapisal, da je policija na protes ...

Sorodno















Oglasi