Policisti so ovadili 50-letnega moškega zaradi štirih tatvin oz. poskusov tatvin na območju Pirana med 31. julijem in 3. oktobrom. Storil jih je v času dveh že izrečenih pogojnih zapornih kazni in preizkusne dobe, na katero pa se očitno ni zmenil. Policisti so na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo. V noči na 1. avgust je vlomil v poslovni prostor in iz prenosne blagajne na prodajnem ...