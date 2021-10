Zaradi spodbujanja nasilnih protestov je tožilstvo raperja Zlatana Čordića privedlo k preiskovalnemu sodniku in ob kazenskem postopku predlagalo pripor. A je višja sodnica Marjutka Paškulin pripor Čordića zavrnila in odločila, da se tega političnega aktivista izpusti na prostost, so na Siol.net izvedeli neuradno. Podobno so v preteklosti v pravosodju z zavračanjem priporov varovali tudi drugega zn ...