136 držav in jurisdikcij podprlo končni dogovor o obdavčitvi multinacionalk Reporter Mednarodna skupnost pozdravlja napredek, dosežen v pogovorih o minimalni globalni davčni stopnji na dobičke multinacionalnih podjetij. "To je velika zmaga za učinkovit in uravnotežen multilateralizem," je dejal generalni sekretar OECD Mathias Cormann. Pre

