Google je sporočil, da na svojem iskalniku in platformi YouTube ne bo več objavljal oglasov poleg vsebin z napačnimi informacijami o podnebnih spremembah, poročajo tuje tiskovne agencije. Nov pravilnik za oglaševalce, založnike in ustvarjalce vsebin na spletnih platformah Google in YouTube bo uporabnikom prepovedoval, da bi služili na račun vsebin, ki so v nasprotju z uveljavljenim znanstvenim soglasjem o obstoju...