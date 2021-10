Šempetranke kljub porazu na vrh, v nedeljo obračun večnih tekmic zadnjih let SiOL.net Tretji krog slovenskega odbojkarskega prvenstva za ženske se je začel s tremi sobotnimi tekmami. Šempetranke so doma z 2:3 izgubile z Ankaranom. Novogoričanke še naprej ostajajo brez točke, tokrat so doma izgubile s Krimom (1:3), Grosupeljčanke pa so kot edine v soboto zabeležile domačo zmago, po tem ko so s 3:1 ugnale Koprčanke. Zadnja tekma kroga bo v nedeljo, ko se v Kamniku obeta boj dveh najboljših ženskih kolektivov zadnjih let. Prvakinje Calcitovke gostijo podprvakinje iz Maribora. Tekma šteje dvojno, tudi za srednjeevropsko ligo.

