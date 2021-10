Mlada britanska senzacija Emma Raducanu izgubila prvi dvoboj po zmagi v New Yorku Reporter Britanka Emma Raducanu je izgubila prvi dvoboj po senzacionalni zmagi na odprtem prvenstvu ZDA pred dobrim mesecem dni in po hitrem postopku zaključila turnir masters v Indian Wellsu. Osemnajstletnico je v 2. krogu turnirja s 6:4 in 6:2 premagala Belorusi

Sorodno Oglasi