Nogometaši Triglava so še povečali prednost v 2. slovenski ligi, potem ko so v 11. krogu zanesljivo premagali Krško s 4:0. Absolutni junak tekme je bil Tin Matić, ki je prispeval vse štiri gole. V zadnjih štirih krogih je zadel kar osemkrat in je z desetimi goli prvi strelec lige. preberite več » ...