Pomivanje tal je zoprno opravilo. Robotski sesalniki, ki v teoriji znajo tudi to, so v praksi na naših testih običajno dokaj neučinkoviti. Ročno s kakršnokoli krpo, na palici ali v rokah, pa je zamudno, zahteva še vedro vode in konstantno ožemanje. Nekje vmes je Jimmy HW8, na pogled pokončen brezžični sesalnik, električna metla, a v prvi vrsti pomivalec tal.



HW8 in nekoliko zmogljivejši HW8 ...