18 milijonov ljudi po svetu še vedno umira z bolečinami in v stiski RTV Slovenija Tokratni svetovni dan paliativne in hospic oskrbe izpostavlja pomen enakopravnega dostopa do celostne oskrbe za neozdravljivo bolne in njihove svojce. Po svetu jo letno potrebuje okoli 40 milijonov ljudi.

Sorodno

Oglasi