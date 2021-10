Nov izpad Facebooka Dnevnik Po novem izpadu storitev družbenih omrežij Facebook in Instagram ter aplikacije za klepete Whatsapp se je ameriški Facebook opravičil uporabnikom. “Težavo smo odpravili in vse bi moralo znova delovati normalno,” so sporočili v petek zvečer.

