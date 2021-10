Slovenija med najuspešnejšimi pri presaditvah srca in številu darovalcev Dnevnik Zaradi epidemije je na svetovni ravni število darovalcev in transplantacij upadlo za 20 do 30 odstotkov, Slovenija pa je med izjemami, ob evropskem dnevu darovanja organov in tkiv sporočajo iz zavoda Slovenija-transplant. Letošnje sporočilo dneva...

