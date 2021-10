Dončić znova razkazal svoj razkošni talent: ne z glavo niti z nogo, tokrat zadel kar z ramo 24ur.com Slovenski košarkar Luka Dončić je že pred tekmo s Clippersi – to so Mavsi v domačem American Airlines Centru dobili s 122:144 – pokazal, kakšen mojster je s košarkarsko žogo. Tokrat je poskrbel za viralni videoposnetek s tem, ko je žogo v koš pospravil kar z ramo. V preteklosti je že navduševal z nogo, pa z glavo, tokrat pa je znova pokazal, da so mu čarovnije pisane na kožo.

