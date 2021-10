Novomeška občina, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela in druga društva so v nakupovalnem središču pod Trško goro včeraj pripravili dan odprtih vrat, ki je nastal na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem so (podobno kot denimo v Šentrupertu) obeležili mednarodni dan starejših in seznanjali z dejavnostjo, s katero pomagajo pri ohranjanju duševnega zdravja starostnikov. preberi ...