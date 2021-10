V petek potrdili 883 okužb z novim koronavirusom, umrlo 5 covidnih bolnikov Politikis V petek so v Sloveniji opravili 4610 PCR-testov in z njimi potrdili 883 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 19,2 odstotka, je objavila vlada. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 423 covidnih bolnikov, 120 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V petek je umrlo pet covidnih bolnikov. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 10 bolnikov več […] The post V petek potrdili ...

