Lava na La Palmi ubira nove poti, otok streslo tudi več potresnih sunkov 24ur.com Lava, ki se že več tednov vali iz vulkana na španskem otoku La Palma, je opustošila nova območja ter uničila več domov in zgradb. Zjutraj se je odlomil severni del vulkanskega stožca in ustvaril nov tok lave. Že v začetku tedna sta dve novi odprtini na vulkanu povzročili nadaljnje izbruhe. Oblasti so morale zato že drugič od izbruha vulkana zapreti tamkajšnje letališče, ki pa je zdaj spet odprto....

