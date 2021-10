Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) “Konec sprenevedanja. Tokrat bodo ustavni red rušili skupaj na istem kraju ob istem času. Sredini in petkovi, tisti od stranke SD, od stranke Levica in tisti od vohunčka Murčija, Kosa in stranke LMŠ,” je opozoril predsednik vlade Janez Janša in še enkrat spomnil na znano dejstvo: “Kajti botri in globoka država so isti.” Dodal je ključnik “levi fašizem”. Kot kaže pe ...