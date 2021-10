Janez Janša je bil danes na srečanju primorske regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke (SDS). V Marezigah pa so ga pričakali protestniki. Približno 300 ljudi se je namreč zbralo v središču Marezig, s transparenti in vzkliki pa so izražali nestrinjanje in nezadovoljstvo s politiko Janeza Janše, so zapisali v Primorskih novicah, kjer so protest spremljali. Imeli so tudi zastave s peterok ...