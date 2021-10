Krka, Šenčur in Podčetrtek ostajajo stoodstotni SiOL.net Z obračunom med Šentjurjem in Krko se je začel drugi krog košarkarskega državnega prvenstva lige Nova KBM. Druge zmage v tej sezoni so se veselili košarkarji Krke, ki so slavili s 95:88. V petek je Šenčur kot edini v tem krogu vknjižil domačo zmago, saj je bil boljši od Heliosa. Podčetrtek je slavil pri Rogaški, tudi v nedeljo pa sta se zmag veselili gostujoči moštvi. Hopsi so v Kranju ugnali Triglav, Ilirija pa je slavila v Laškem.

