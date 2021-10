Spopad slovenskih velikanov pripadel ACH-ju zurnal24.si Odbojkarji ACH Volleyja so dobili prvi letošnji derbi s Calcitom Volleyjem. V dvorani Tivoli so v 2. krogu državnega prvenstva pokalne prvake premagali s 3:1 (-20, 19, 19, 22) in jim tako zadali drugi poraz v sezoni, Kamničani so namreč izgubili tudi derbi prvega kroga proti prvakom iz Maribora.

