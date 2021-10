Skupščina Evropskega združenja novinarjev (EFJ) izraža solidarnost z zaposlenimi na STA in RTVS in se pridružuje njihovim zahtevam za ohranitev neodvisnosti uredništev javnih medijev, spoštovanje njihovih pravic ter zahtevam po varnem in stabilnem delovnem okolju, ki je pogoj za etično in kakovostno novinarstvo v interesu državljanov.