Dragić drugič zapored praznih rok SiOL.net V noči na nedeljo so bile v ligi NBA na sporedu le tri tekme. Med drugim so bili na delu košarkarji Toronto Raptors z Goranom Dragićem, ki so po napeti končnici s 111:113 klonili proti Boston Celtics, slovenski košarkar pa je ob tem dosegel šest točk. Toronto je na treh tekmah dvakrat izgubil in enkrat zmagal.

Sorodno Oglasi