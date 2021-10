Ponoči na primorski avtocesti zagorel avtobus s 36 potniki SiOL.net Ob 3.10 je na avtocesti Unec–Postojna, občina Cerknica, zagorel avtobus. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, Rakek, Unec in Postojna, ki so požar pogasili. Na avtobusu je bilo 36 potnikov in šofer, ki so avtobus pravočasno zapustili. Pri gašenju se je ena oseba lažje opekla.

