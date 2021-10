Nasilni in neprijavljeni protesti – značilnost naših levičarjev Demokracija Piše: dr. Vinko Gorenak Si hipotetično predstavljate organizacijo strankarskega zborovanja Socialnih demokratov (SD), (lahko LMŠ, Levice ali SAB)), ki je organizirano in seveda prijavljeno. Dodajmo še hipotetično situacijo, da je njihova predsednica Tanja Fajon, ki je hkrati predsednica vlade, tam pa se zberejo še ministri te stranke, špekulirajmo, da je to Matjaž Nemec v vlogi notranjega ministra ...

Sorodno







































Oglasi