Vodni top in solzivec tudi v središču Rima 24ur.com V Rimu se je v soboto več tisoč ljudi zbralo na protestih proti predvideni razširitvi obveznosti covidnega potrdila na vse uslužbence v javnem in zasebnem sektorju. Ponekod so izbruhnili izgredi. Protestniki so poskušali predreti barikade, metali so petarde in različne predmete. Policija se je odzvala z uporabo gumijevk, solzivca in vodnih topov. Več ljudi je bilo pridržanih.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Italija

korona virus

Mario Draghi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Gašper Vinčec

Goran Dragić

Tadej Pogačar

Zoran Stevanović