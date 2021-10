(VIDEO) Janša v Marezigah: Ne pustite se ustrahovati, pojdite na volitve! Demokracija Piše: C. R. Včeraj je v Marezigah potekalo srečanje primorske regijske koordinacije SDS. Zbrane je nagovoril predsednik vlade in stranke SDS Janez Janša, ki je med vrsticami spomnil tudi na tiste, ki so skušali srečanje preprečiti. Med drugim je dejal: “Imeli smo že nekaj regijskih srečanj na Primorskem, a še ne tako dobro obiskanih, kot je to danes. Imeli smo 12 regijskih srečanj po Slovenji, ...

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Janez Janša

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Gašper Vinčec

Goran Dragić

Tadej Pogačar

Zoran Stevanović