V bolnišnicah zdravijo 417 covidnih bolnikov, 120 jih potrebuje intenzivno zdravljenje Primorske novice V soboto so v Sloveniji opravili 2048 PCR-testov in z njimi potrdili 489 okužb z novim koronavirusom. Opravili so tudi 13.003 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 417 covidnih bolnikov, 120 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V soboto je umrlo šest covidnih bolnikov.

Sorodno







































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Gašper Vinčec

Janez Janša

Tadej Pogačar

Goran Dragić

Zoran Stevanović