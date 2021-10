Na Muljavi poteka obnova kulturnega doma in objekta kmetijske zadruge Dolenjski list Občina Ivančna Gorica skupaj s Kmetijsko zadrugo Stična obnavlja zunanjost objekta na Muljavi, v katerem domujeta Kulturni dom Muljava ter trgovina in bar v lasti Kmetijske zadruge (KZ) Stična. Dela v skupnem znesku okoli 143.000 evrov bodo dokončali do sredine novembra. preberite več » ...

