V starosti 97 let je umrl Ljubo Bavcon, eden najvidnejših pri nastajanju in utemeljitvi revolucionarnega prava v komunistični Jugoslaviji in Sloveniji. V propadlem režimu se je proslavil z zvestobo partiji, kar je podkrepil z odbiranjem ljudi za napotitev na morišča in ima zaradi tega na svoji vesti na tisoče življenj. Bavcon je bil rojen leta […] The post Umrl je utemeljitelj revolucionarnega pra ...