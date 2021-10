Odprli tematsko pot od mlina do mlina Dnevnik Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Kmetija Bordon sta v okviru projekta MiR nedavno odprla tematsko pot od mlina do mlina s štirimi točkami miru ter območje opremila s klopmi in informativnimi tablami. V sklopu projekta so med drugim...

Sorodno Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Gašper Vinčec

Janez Janša

Tadej Pogačar

Tim Gajser

Aleš Hojs