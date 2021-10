Slovenija vse države poziva k popolni ukinitvi smrtne kazni 24ur.com Ob svetovnem in evropskem dnevu boja proti smrtni kazni Slovenija poziva države, ki jo še izvajajo, k njeni popolni ukinitvi. Smrtna kazen, ki ji Slovenija odločno nasprotuje, je nečloveška, okrutna, ponižujoča in dokončna oblika kaznovanja, opozarjajo na zunanjem ministrstvu. Letošnji dan boja proti smrtni kazni je posvečen ženskam, ki so bile obsojene na smrt ali usmrčene, in tistim, ki jim je...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Gašper Vinčec

Janez Janša

Tadej Pogačar

Tim Gajser

Aleš Hojs