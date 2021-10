Košarkarji Krke so v tretjem krogu lige Aba gostovali pri Megi in izgubili z 72:73 (17:20, 33:36, 49:54, 67:67). V dvoboju ekip, ki sta v uvodu zabeležili po zmago in poraz, je bilo dolgo zelo tesno in zmagovalca je dal šele podaljšek. S točko naskoka in novo zmago se je Mega vsaj začasno prebila na tretje mesto na razpredelnici. preberite več » ...