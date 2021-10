Hamilton v Turčiji le do petega mesta, Verstappen z drugim mestom spet prevzel skupno vodstvo v SP Politikis Finec Valtteri Bottas (Mercedes) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Turčiji. Na dirki v Istanbulu je bil drugi Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), tretji pa njegov moštveni sotekmovalec Mehičan Sergio Perez. Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je s petim mestom izgubil skupno vodstvo v SP, zdaj spet vodi Verstappen. Za Bottasa je bila to […] The post Hamilton v Turčiji le do pete ...

