Rupel: Imamo krizo v družbi, ne najdemo skupnih vrednot. Cerar: Težko ob političnem primitivizmu. RTV Slovenija Protesti so simptom širšega problema, krize v družbi, njene razklanosti, umanjkanja mehanizma za prepoznanje resnice in skupnih vrednot, pa tudi padanja politične kulture v državi, sta ocenila Dimitrij Rupel in Miro Cerar.

