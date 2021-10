Francija po preobratu nasledila Portugalsko SiOL.net Nogometni reprezentanci Španije in Francije sta se v Milanu udarili za drugi naslov prvaka v ligi narodov. Po vodstvu Špancev so nato galski petelini zabili dvakrat in na prestolu nasledili Portugalsko, ki ji v tej izvedbi ni uspelo priti na zaključni turnir. Že pred tem sta se v Torinu za tretje mesto udarili Italija in Belgija, zmage z 2:1 pa so se veselili gostitelji.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Francija

Italija

Nizozemska

Oglaševanje

Portugalska

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Gajser

Matjaž Kek

Milan Mandarić

Josip Iličić