V okviru srečanja članov in simpatizerjev SDS iz Primorske regije so se predstavili tudi evidentirani kandidati za poslance in poslanke v državnem zboru. Njihove predstavitve lahko preberete v nadaljevanju. Vojko Jevševar

Prihajam iz občine Piran, ki je sicer do naše stranke zelo neprijazna, čeprav se tudi to spreminja. Kot občinski svetnik hodim veliko med ljudmi in ti mi pravijo, da vlada dela ...