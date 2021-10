Svetilka, pračlovek in opera so naj poslovne ideje Primorske novice V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva so ob zaključku podjetniške šole Naša perspektiva 2021 podelili nagrade za najboljšo poslovno in ustvarjalno idejo ter nastop. Prislužili so si jih inovator Matej Mihelčič, ustvarjalka aktivnih doživetij v naravi Suzana Vidmar in operni pevec Jure Počkaj....

