Trgi so v nov teden vstopili optimistično Finančni Trgi Azijske delnice so nov trgovalni teden začele z rastjo, kar je bila posledica kitajskih trgov, pri čemer so na vrednosti pridobile tudi terminske pogodbe za ameriške delniške indekse. Na drugi strani so rastoči donosi ameriških obveznic dolarju v primerjavi z jenom pomagali doseči najvišje nivoje v zadnjih treh letih. Cene nafte so se še naprej zviševale, pri čemer je do rasti, zaradi zaskrbljenos

Oglasi