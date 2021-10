Včeraj smo poročali o prometni nesreči, v kateri so umrli trije psi, do nesreče je prišlo v Ljubljani v križišču Štajerske in Brnčičeve ceste. Videla sem nemoč Boštjana, ki je bil ukleščen v avtomobilu in Gina, Hero ter Jade, vsakega na svoji strani križišča Facebook Bajka šola za pse so zapisali: “Včeraj se je za moja draga prijatelja in tečajnika Boštjana in Braneta zgodila katastrofa. Ne bom s ...