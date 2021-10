ZDA na pogovorih s talibani zagotovile nadaljevanje humanitarne pomoči Afganistanu Dnevnik V Dohi v Katarju sta se ta konec tedna prvič, odkar so talibani 15. avgusta prevzeli oblast v Afganistanu, sestali delegaciji ZDA in talibanov. Predstavniki ZDA so talibanom sporočili, da jih bodo presojali po dejanjih, obenem pa poudarili, da bodo...

Sorodno Oglasi